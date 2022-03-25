Столичные детские сады получили предписание о профилактической вакцинации

Столичные детские сады получили предписание о профилактической вакцинации

Министерство здравоохранения направило дошкольным учреждениям муниципия предписание о профилактике вакциноуправляемых заболеваний среди детей. Согласно документу, в Молдове есть риск вспышки кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии и других инфекционных заболеваний на фоне большой волны беженцев из Украины, почти половину из которых составляют дети.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску уточнила, что определённые риски ухудшения ситуации существуют в контексте миграции, но решающую роль играют меры по обеспечению защиты населения и способ организации миграционных потоков. По её словам, власти мобилизовали все ресурсы для предотвращения этой ситуации, а в стране имеется достаточное количество вакцин как детей из Молдовы, так и из семей беженцев.

Вакцины, указанные в Национальном календаре прививок, бесплатны и могут быть предоставлены семейным врачом, пишет ipn.md.

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