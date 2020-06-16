Столичные детские лагеря отдыха останутся закрытыми до 30 июня

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан. Он подчеркнул, что забота о здоровье и развитии детей является приоритетом для муниципалитета.

Период запрета на работу детских лагерей может быть продлен в зависимости от развития эпидемиологической ситуации по COVID-19, подчеркнул градоначальник.

Также до конца июня останутся закрытыми реабилитационные центры, в том числе бальнеологические санатории, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и Экспериментального республиканского центра ортопедического протезирования и реабилитации.

– В настоящее время в 11 внешкольных учебных заведениях муниципия проводятся виртуальные занятия. Предложением могут воспользоваться дети в возрасте от 5 до 16 лет. Таким образом они имеют возможность продолжать интересующую их деятельность, – отметил Чебан.

В то же время, сообщил он, до 12 июня было подано 7646 онлайн-заявок на зачисление детей в первый класс и 3535 заявлений от родителей, желающих записать своих детей в детский сад.

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