Столичные детсады №3 и №18 начнут работать после ремонта в сентябре

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Детские сады №3 и №18 были отремонтированы. В сентябре они откроют свои двери для детей.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в 2021 году начались работы по восстановлению детских садов №3 и №18, деятельность которых была приостановлена ранее. Для этих целей в период 2021-2022 гг. примэрия Кишинёва выделила финансовые средства: для детского сада №3 – 17 млн. леев, для детского сада №18 – 8,4 млн. леев.

Деньги были направлены на перепроектирование учреждений в соответствии с требованиями санитарных норм для учреждений дошкольного образования, капитальный ремонт и обустройство территории, оснащение учреждений мебелью, мягким инвентарем, технологическим оборудованием и всем необходимым для нормального функционирования учреждений.

– Одним из приоритетов примарии Кишинёва является предоставление мест детям в дошкольные учреждения. К нам поступает много обращений от родителей с просьбой о записи детей в сады. Поэтому мы предпринимаем все возможные действия, чтобы восстановить и открыть как можно больше учебных заведений, – подчеркнул Ион Чебан.

Отметим, что детский сад №3 вмещает 150 детей, а детский сад №18 – 90 детей.

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