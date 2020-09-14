Столичные автосервисы подверглись проверкам: какие нарушения были обнаружены

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Сотрудники Национального инспектората расследований, Национального агентства автомобильного транспорта и Государственной налоговой службы проверили работу столичных автосервисов.

В результате было обнаружено, что некоторые экономические агенты не располагали необходимым пакетом документов для осуществления деятельности. Данное нарушение влечёт наложение штрафа от 60 до 75 у. е. для физических лиц, от 240 до 270 у. е. для ответственных лиц и от 400 до 450 у. е. для юридических лиц.

Проверки будут продолжены.

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