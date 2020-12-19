Столичной фтизиопульмонологической больнице передали более 100 тысяч леев на лечение пациентов с COVID-19

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101 627 леев, оставшиеся в фонде для пожертвований, созданном примарией Кишинёва ещё в начале пандемии, были переданы Муниципальной клинической фтизиопневмологической больнице для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнивший, что решение было принято на заседании рабочей группы, ответственной за рассмотрение заявок на финансирование неотложных нужд.

Вышеуказанное медицинское учреждение с 10 декабря занимается лечением пациентов с COVID-19 в лёгкой и средней форме.

В результате запуска кампании по сбору пожертвований на борьбу с COVID-19 было собрано 6 млн 10 тыс. леев. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто участвовал и делал пожертвования. Каждый лей распределялся в соответствии с решением группы, состоящей из советников и сотрудников примарии, на транспарентных заседаниях, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, в столичной фтизиопневмологической больнице оборудовали 130 мест для пациентов с COVID-19. На ремонт и переоснащение блока из муниципального бюджета было выделено 960 тысяч леев.

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