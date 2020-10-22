Столичной больнице “Святой Архангел Михаил” передали два аппарата ИВЛ

Столичной больнице “Святой Архангел Михаил” передали два аппарата ИВЛ

Два аппарата искусственной вентиляции лёгких для пациентов с COVID-19 были подарены сегодня волонтёрами городской клинической больнице “Святой Архангел Михаил”.

Как сообщает moldpres.md со ссылкой на пресс-службу столичной примарии, несколько добровольцев выступили с пожертвованием для больницы в виде медицинского оборудования, необходимого для находящихся в тяжёлом состоянии пациентов. Аппараты ИВЛ Philips A 40 были направлены в реанимационные отделения.

Передача оборудования стала возможной благодаря проекту Global Grant “End Covid-19”.

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