Столичной больнице “Святой Архангел Михаил” передали два аппарата ИВЛ

0

Два аппарата искусственной вентиляции лёгких для пациентов с COVID-19 были подарены сегодня волонтёрами городской клинической больнице “Святой Архангел Михаил”.

Как сообщает moldpres.md со ссылкой на пресс-службу столичной примарии, несколько добровольцев выступили с пожертвованием для больницы в виде медицинского оборудования, необходимого для находящихся в тяжёлом состоянии пациентов. Аппараты ИВЛ Philips A 40 были направлены в реанимационные отделения.

Передача оборудования стала возможной благодаря проекту Global Grant “End Covid-19”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.