Столичной больнице “Святая Троица” передали оборудование для лечения пациентов с коронавирусом (ФОТО)

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Как сообщил Ион Чебан, пожертвование поступило от партнёров из Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и компании “Endava”.

Это 5 дефибрилляторов, медицинские мониторы, электрокардиографы и десять пульсоксиметров. Также были предоставлены 5 инфузионных и столько же автоматических инъекционных насосов, используемых для правильного дозирования лекарств.

Эта помощь очень нужна, поскольку число случаев заражения коронавирусом увеличивается. Это оборудование позволит медперсоналу эффективнее следить за состоянием здоровья пациентов с COVID-19 и стабилизировать тех, кто находится в критическом положении. Общая стоимость пожертвования составляет около 35 600 долларов США, – рассказал генпримар.

Чебан поблагодарил партнёров, бизнесменов, неправительственные организации и всех граждан, оказывающих помощь муниципалитету в борьбе с пандемией COVID-19.

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