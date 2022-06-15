Столичная школа будет носить имя писателя Спиридона Вангели

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Начальная школа №90 в секторе Ботаника будет переименована в начальную школу “Спиридон Вангели”. Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, это решение было одобрено на заседании Муниципального совета.

– Я рад, что нам удалось сделать это ещё при жизни писателя Спиридона Вангели. Наших людей нужно ценить, – сказал градоначальник.

Начальная школа №90 раньше была детсадом-школой. В настоящее время в этом учебном заведении обучаются 415 детей. В учреждении 14 учебных классов, спортивный зал, класс информатики, библиотека, актовый зал, медицинский кабинет. Деятельность учреждения обеспечивают 22 квалифицированных педагога, учителя начальных классов, учителя английского языка, музыки и спорта.

В 2021-2022 учебном году одна групповая комната была переоборудована в класс, а ещё одна – в класс информатики. На 2022-2023 учебный год будет создано 5 первых классов.

– В учреждении был осуществлен капитальный ремонт пищевого блока: отремонтированы продовольственные склады, помещения для приготовления пищи, инженерные сети, система вентиляции, водопровод и канализация. Двери и окна заменены. Оборудование для хранения продуктов питания и для приготовления блюд было приобретено за счет бюджета учреждения, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, были улучшены санитарные условия: выполнены капитальный ремонт и обновление 5 санузлов и системы горячего водоснабжения. Также были капитально отремонтированы крыши трёх блоков.

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