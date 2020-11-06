Столичная примария закупила уборочную технику

Столичная примария закупила уборочную технику

Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития примарии столицы закупило  многофункциональную технику и оборудование для уборочных работ. Стоимость приобретений составляет 7 миллионов леев.

В пресс-службе примарии сообщают, что новая партия техники будет распределена среди муниципальных предприятий жилищно-коммунальных услуг 5 секторов столицы и будет использована для уборки тротуаров и дворов в тёплый период года, а также для уборки снега зимой.

Среди приобретенного оборудования: уличные пылесосы к тракторам, прицепы для больших тракторов, щетки для мини-погрузчиков, ножи для мини-погрузчиков, соляные лопасти, мойки высокого давления, контейнеры для строительного мусора и специальная машина для погрузки контейнеров, пишет moldpres.md.

С начала этого года управление ЖКХ закупило 50 газонокосилок для ухода за лужайками в общественных местах и жилых дворах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md