Столичная примария закупила уборочную технику

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Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития примарии столицы закупило многофункциональную технику и оборудование для уборочных работ. Стоимость приобретений составляет 7 миллионов леев.

В пресс-службе примарии сообщают, что новая партия техники будет распределена среди муниципальных предприятий жилищно-коммунальных услуг 5 секторов столицы и будет использована для уборки тротуаров и дворов в тёплый период года, а также для уборки снега зимой.

Среди приобретенного оборудования: уличные пылесосы к тракторам, прицепы для больших тракторов, щетки для мини-погрузчиков, ножи для мини-погрузчиков, соляные лопасти, мойки высокого давления, контейнеры для строительного мусора и специальная машина для погрузки контейнеров, пишет moldpres.md.

С начала этого года управление ЖКХ закупило 50 газонокосилок для ухода за лужайками в общественных местах и жилых дворах.

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