Столичная примария выставит на аукцион ещё 13 мест для размещения киосков

Столичная примария выставит на аукцион ещё 13 мест для размещения киосков

Примария муниципия Кишинёв выставит на аукцион 13 мест для размещения киосков. Четыре из них ранее уже “ушли с молотка”, но экономические агенты не перечислили деньги в муниципальный бюджет.

Как объявила вице-примар Инга Ионесий, муниципалитет повторно выставит на аукцион 4 места для размещения мобильных киосков, потому что экономические агенты, которые их выиграли ранее в тендере, не перечислили деньги в муниципальный бюджет. Соответствующая комиссия должна быть созвана повторно для утверждения пресс-релиза и определения даты следующего аукциона, который может состояться 11 июня. Желающие принять участие в конкурсе должны предоставить свои заявки в соответствии с требованиями, ранее установленными местной администрацией, пишет moldpres.md.

С 2020 по 2021 год столичная примария организовала пять аукционов на право торговли на улицах Кишинёва, в ходе которых выручила около ста миллионов леев.

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