Столичная примария выставит на аукцион ещё 13 мест для размещения киосков

0

Примария муниципия Кишинёв выставит на аукцион 13 мест для размещения киосков. Четыре из них ранее уже “ушли с молотка”, но экономические агенты не перечислили деньги в муниципальный бюджет.

Как объявила вице-примар Инга Ионесий, муниципалитет повторно выставит на аукцион 4 места для размещения мобильных киосков, потому что экономические агенты, которые их выиграли ранее в тендере, не перечислили деньги в муниципальный бюджет. Соответствующая комиссия должна быть созвана повторно для утверждения пресс-релиза и определения даты следующего аукциона, который может состояться 11 июня. Желающие принять участие в конкурсе должны предоставить свои заявки в соответствии с требованиями, ранее установленными местной администрацией, пишет moldpres.md.

С 2020 по 2021 год столичная примария организовала пять аукционов на право торговли на улицах Кишинёва, в ходе которых выручила около ста миллионов леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.