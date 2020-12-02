Примария Кишинёва получила более 20 млн леев в результате аукциона на право размещения в столице 11 киосков

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Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан, отметивший, что отныне любые действия с муниципальной собственностью будут осуществляться прозрачно и корректно.

– Я и далее буду настаивать на том, чтобы земельные участки, места для размещения киосков, уличная реклама, а также другие объекты столицы продавались через аукционы, прозрачно и корректно. Деньги должны поступать в бюджет муниципия и использоваться для его развития, а не оседать в чьих-то карманах, – подчеркнул он.

Всего сегодня на торги было выставлено 15 лотов – в сквере у Кафедрального собора Рождества Христова, в парке «Штефан чел Маре», на улице Иона Крянгэ (парк «Дендрарий»), в лесопарке «Бутояш», в парке «Сармизеджетуса» и на улице Валя Кручий (Зоопарк). За размещение 11 киосков в парках столицы было получено 20 миллионов 205 тысяч леев. По остальным 4 лотам участники или не были зарегистрированы, или был зарегистрирован только один экономический агент.

Срок действия договора на право торговли – 5 лет. В этот период экономический агент может быть уверен, что его место обеспечено и нет риска появления поблизости другого киоска.

Второй аукцион на получение мест для размещения киосков в столице согласно новому регламенту состоится 9 декабря текущего года, на торги будут выставлены еще 15 лотов.

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