Столичная примария выделила средства на материальное оснащение учебных заведений

0

Примария Кишинёва выделила более 10 млн леев на необходимое материальное оснащение всех образовательных учреждений столицы.

Заместитель примара Анжела Кутасевич заявила, что в муниципальном бюджете предусмотрено 10 млн леев на покрытие расходов на учебные материалы, необходимые образовательным учреждениям города. Из этих средств классы будут оснащены наглядными учебными материалами по школьным предметам, будет закуплено лабораторное оборудование для экспериментов, будет закуплено оборудование для развития индивидуальных навыков учащихся по конкретным школьным предметам (музыкальное, художественное, технологическое воспитание).

Финансирование и развитие материальной базы учебных заведений будет способствовать обеспечению надлежащих условий деятельности для преподавательского и научного состава, передаёт moldpres.md.

– Модернизация школьных классов и оснащение их оборудованием позволит улучшить условия обучения в школах Кишинёва, в том числе повысить эффективность системы образования за счет расширения и разнообразия образовательных услуг, предлагаемых с помощью информационных технологий, – сказала Кутасевич.

Получателями образовательных ресурсов являются 83 677 учеников 119 государственных начальных и средних учебных заведений и 6261 учитель.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.