Столичная примария утвердила календарь культурных и художественных мероприятий на текущий год

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В эти выходные, с 09:00 до 17:00, в парке “Алунелул” на Буюканах пройдут ярмарки по продаже местной сельскохозяйственной продукции. Об участии заявили 62 производителя.

В последующие выходные также будут организованы подобные ярмарки: “Dulcișor”, “Federația Fermierilor”, ярмарка продуктов пчеловодства, эко-продуктов, посадочного материала, ярмарки народных умельцев, пасхальная ярмарка, тематическая ярмарка ко Дню защиты детей и пр. Перед началом учебного года пройдут школьные ярмарки, будет отмечаться День вина, Храм города, а ближе к концу 2022 года будут организованы рождественские ярмарки.

Подробная информация о культурных мероприятиях на год опубликована на официальном сайте примарии.

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