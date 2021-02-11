Столичная примария призвала сообщать о незаконном сборе денег в школах и детсадах

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Примария Кишинёва запускает онлайн-анкету для определения степени коррупции в школах и детских садах столицы.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Так, родителей, школьников, учителей и руководителей образовательных учреждений призывают сообщать о замеченных ими случаях коррупции.

Градоначальник отметил, что полученные данные будут способствовать изменению политики на уровне муниципальной образовательной системы для борьбы с неформальным сбором денег.

Собранные данные будут обрабатываться с соблюдением конфиденциальности, а информация об участниках останется анонимной, – подчеркнул Чебан.

Желающие могут принять участие в исследовании, заполнив форму Google.

В общеобразовательных учреждениях запрещается незаконный сбор денег под любым предлогом, получение иных благ от учащихся и их семей, а также от общественных родительских организаций.

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