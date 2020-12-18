Столичная примария приобрела две машины скорой помощи для Центра COVID-19

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он уточнил, что были приобретены машина скорой помощи типа С (реанимобиль) и машина скорой помощи типа В.

Обе машины – марки Mercedes, бывшие в употреблении, но находятся в отличном техническом состоянии. На их приобретение примария Кишинева выделила 1 миллион леев.

– Стоимость обеих машин скорой помощи, включая доставку в Республику Молдова и таможенную пошлину, составила 34 800 евро, или около 700 тыс. леев. На оставшиеся деньги будет приобретен еще один такой автомобиль. Обе машины 2015 года выпуска. Новыми они стоили бы в десятки раз дороже, – рассказал градоначальник.

Данные машины предназначены для оказания неотложной медицинской помощи и для безопасной перевозки пациентов. Они оснащены медицинским оборудованием для интенсивной терапии, а также приборами и системами контроля за состоянием пациента. Таким образом, пациентам в тяжелом состоянии, перевозимым из Центра COVID-19 в стратегические городские больницы, будет оказываться надлежащая экстренная медицинская помощь.

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