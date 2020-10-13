Столичная примария предоставит маски более 8 500 школьникам из социально уязвимых семей

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На заседании Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв обсуждалась важность активного информирования общественности о необходимости ношения масок как важного элемента в борьбе с COVID-19.

Что касается ношения защитных масок в школах, члены комиссии высказались за информирование учащихся о необходимости ношения этого аксессуара. Также предлагается запустить социальные кампании в партнёрстве с родителями в поддержку ношения масок.

Примария Кишинёва предоставит школьникам из социально уязвимых семей защитные тканевые маски (более 8 500 школьников из всех учебных заведений столицы). Эти маски можно использовать несколько раз после надлежащей дезинфекции. Главное управление образования, молодёжи и спорта выделит на это необходимые средства.

Ношение масок должно стать незаменимой мерой во время пандемии COVID-19, элементом ответственности и солидарности. Мы находимся в сложной ситуации, поэтому нельзя пренебрегать этой деталью. Важно напомнить учащимся, что в дополнение к защитной маске они должны соблюдать физическую дистанцию, мыть руки как можно чаще или использовать дезинфицирующее средство, – отметил Ион чебан.

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