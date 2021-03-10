Столичная примария переходит на особый режим работы

Столичная примария переходит на особый режим работы

С 10 по 15 марта деятельность сотрудников структурных муниципальных подразделений будет организована в особом режиме. Соответствующее положение подписал вице-примар Илие Чебан.

Так, к работе будет привлечён строго необходимый персонал, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе, передаёт moldpres.md. Данная мера была принята на основании постановления Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью и Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв.

Руководителям структурных подразделений местных органов власти, муниципальных предприятий, бюджетных и подведомственных учреждений, а также претур секторов рекомендуется обеспечить особый режим деятельности с привлечением к работе строго необходимого персонала.

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