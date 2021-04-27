Столичная примария определила победителя конкурса на закупку 100 автобусов

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Из шести участников второго тендера на закупку автобусов “МАЗ” предложил наиболее выгодное с точки зрения соотношения цены и качества предложение и был признан победителем.

Об этом сообщил примар муниципия Ион Чебан, передаёт moldpres.md.

По его словам, победитель предложил цену в 116 000 евро и 72-месячную гарантию.

Уточняю, что два участника торгов – Xiamen King Long и BMC Otomotiv – были дисквалифицированы из-за непредоставления запрошенных разъяснений. В то же время предложение Temsa было отклонено, поскольку не соответствовало требованиям, изложенным в конкурсной документации, – сказал Чебан.

Согласно обязательным требованиям, муниципалитет распорядился, чтобы в течение гарантийного срока победитель обеспечивал обслуживание автобусов за счёт собственных средств, замену комплектующих: смазочные материалы; фильтры; ремни; а также обслуживание систем кондиционирования и расходных материалов.

В феврале примария Кишинёва повторно инициировала открытый тендер на закупку 100 новых транспортных единиц для МП “Городской автобусный парк”. Сумма, предусмотренная на партию, составляет 270 млн леев.

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