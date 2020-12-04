Столичная примария окажет помощь гражданам с ограниченными физическими возможностями

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Лица с ограниченными физическими возможностями, проживающие в столице и пригородах, с сегодняшнего дня могут получить единовременную материальную помощь в размере 500 леев.

Выплату предоставят более чем 2 000 человек, пишет moldpres.md. На эти цели было выделено около 1,2 миллиона леев, пишет moldpres.md. Списки бенефициаров составляются территориальными управлениями социальной помощи. Средства поступят в отделения “Почты Молдовы”, начиная с сегодняшнего дня.

Кроме того, в этом месяце Главное управление социальной помощи и здравоохранения в сотрудничестве с претурами секторов, экономическими агентами и благотворительными организациями раздаст продуктовые наборы около 250 гражданам с ограниченными физическими возможностями.

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