Столичная примария оценит возможность реконструкции канатной дороги

Столичная примария оценит возможность реконструкции канатной дороги

Главное управление экономики, торговли и туризма муниципия Кишинёв установило бюджет в размере более 7 млн леев для проведения нескольких технико-экономических обоснований в приоритетных для столицы областях.

Начальник управления Роман Витюк заявил на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб, что в этом году будет проведено 7 технико-экономических обоснований, пишет moldpres.md. По его словам, 1 млн 200 тысяч леев будут использованы для проведения технико-экономического обоснования реконструкции канатной дороги на Буюканах, а 1 млн леев – для проведения технико-экономического обоснования в области автомобильных парковок в Кишинёве.

В то же время Витюк сообщил, что в текущем году Главное управление экономики, торговли и туризма подпишет два договора государственно-частного партнёрства в областях, которые будут определены как рентабельные для примарии.

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