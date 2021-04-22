Столичная примария намерена реабилитировать территорию возле озера в парке “Валя Морилор”

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он отметил, что поскольку эта территория не принадлежит муниципалитету, он намерен подписать трёхстороннее соглашение с Агентством публичной собственности и руководством центра Moldexpo.

Сегодня у нас состоялась беседа по этому поводу с представителями всех вовлечённых сторон. Предлагаемый проект будет уникальным для столицы. Сейчас мы работаем с Агентством публичной собственности над вопросом разграничения территорий муниципия Кишинёв – речь идёт о более чем 6000 досье, – отметил градоначальник.

Также Чебан сообщил, что сегодня в Кишинёв с рабочим визитом прибудут коллеги из Румынии – сенатор Габриэль Муту, председатель Уездного совета Илфов Хуберт Петру Штефан Тума, вице-председатель Уездного совета Илфов Винченциу Войку и местный советник шестого сектора Бухареста Константин Томеску.

С гостями из Бухареста мы посетим несколько мест в столице. Среди них будут и те, работа над которыми велась при поддержке Румынии, а также другие проекты, которые мы намерены осуществить вместе, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

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