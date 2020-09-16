Столичная примария будет информировать молодёжь о профилактике опасных зависимостей и реабилитировать зависимых

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Ион Чебан подписал сегодня соглашение с Международным центром по профилактике и информированию о зависимостях.

По словам градоначальника, соглашение предусматривает сотрудничество в сфере профилактики наркомании и оказания специализированной помощи людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, зависимостью от азартных, компьютерных игр, Интернета. Как жертвы, так и члены их семей будут получать медицинское лечение, психологические консультации и социальную помощь.

Сотрудничество между примарией Кишинёва и Международным центром по профилактике и информированию о зависимостях предусматривает:

разработку программ и проектов в области предотвращения употребления наркотиков;

создание центров лечения и восстановления, социализации и социальной реинтеграции людей, страдающих от определённых зависимостей;

создание мобильных лабораторий для оказания экстренной специализированной помощи;

создание центров начальной и непрерывной подготовки специалистов и волонтёров.

Вместе мы будем проводить мероприятия по информированию дошкольников, школьников и студентов о профилактике употребления и злоупотребления психоактивными веществами, наркотиками, алкоголем и табаком. К проекту будут привлечены специалисты, работающие в сфере борьбы с наркотиками, – рассказал Чебан.

В скором времени 50 подростков пройдут лечение и реабилитацию от наркозависимости, а около 10 000 детей дошкольного возраста получат книги, содержащие тематические терапевтические рассказы.

Очень важно принимать меры на всех уровнях и решать насущные проблемы общества. Только совместными усилиями мы сможем предотвращать и устранять рискованные ситуации и растить здоровое поколение, – отметил генпримар.

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