Столичная полиция задержала троих человек, обокравших квартиру беженки (ВИДЕО)

Столичная полиция задержала троих человек, обокравших квартиру беженки (ВИДЕО)

Инцидент произошёл в конце марта. В полицию обратилась гражданка Украины и сообщила, что из её съёмной квартиры украли деньги.

По словам потерпевшей, вернувшись домой, она обнаружила в квартире двух посторонних человек. Заметив хозяйку, воры вылезли в окно второго этажа с украденными деньгами и ценностями. По заявлению пострадавшей, злоумышленники украли около 1 700 000 гривен.

Правоохранительные органы выявили преступников. За кражу в особо крупном размере им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.

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