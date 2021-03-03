Столичная полиция задержала мужчину, который разыскивался за домашнее насилие

Столичная полиция задержала мужчину, который разыскивался за домашнее насилие

В отношении 36-летнего жителя Кишинёва возбуждено уголовное дело за насилие в семье. Мужчину задержали сотрудники инспектората полиции Рышкановки.

В 2019 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин напал на жену и нанёс ей телесные повреждения. Задержанный также привлекался к ответственности за оборот наркотиков.

Впоследствии мужчина уклонялся от явки в правоохранительные органы, в связи с чем был объявлен в розыск.

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