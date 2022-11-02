Столичная полиция задержала мужчину, объявленного в розыск за торговлю людьми

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Правоохранителями был задержан 36-летний житель Кишинёва, осуждённый на 6 лет за торговлю людьми и объявленный в национальный розыск.

Как выяснилось, в 2017 года мужчина принуждал свою сожительницу к оказанию сексуальных услуг за плату, применяя физическое и психологическое давление. Деньги, полученные от клиентов, мужчина забирал.

В 2018 году подозреваемый был объявлен в национальный розыск. На днях его задержали сотрудники полиции сектора Рышкановка.

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