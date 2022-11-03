Столичная полиция задержала двоих парней, грабивших прохожих (ВИДЕО)

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Задержанные – юноши 17 и 18 лет из Новоаненского района. Их подозревают в совершении четырёх ограблений и кражи в столичном секторе Буюканы.

Злоумышленники выбирали на улице жертв и силой отбирали ценные вещи. Так, юношам удалось украсть несколько мобильных телефонов, сумки, портмоне с деньгами и банковскими картами.

Украденные вещи подозреваемые затем продавали. Материальный ущерб пострадавшие оценили в 23 800 леев.

После задержания парни сознались в содеянном. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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