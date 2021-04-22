Столичная полиция задержала двоих граждан, разыскиваемых за торговлю людьми

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20 апреля были задержаны 37-летний мужчина и 24-летняя женщина.

Мужчина был приговорён к 17 годам лишения свободы по обвинению в торговле людьми. Он скрывался от явки в правоохранительные органы.

Женщина также была объявлена ​​в розыск после того, как была приговорена к 10 годам лишения свободы за торговлю детьми и скрывалась от правосудия.

Оба задержанных понесут наказание в пенитенциарах, предусмотренных судебными решениями.

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