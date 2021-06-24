Столичная полиция устанавливает личность женщины, которая потеряла память после ДТП

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Полиция просит помощи у граждан в установлении личности женщины, которая попала под колёса автомобиля, а впоследствии потеряла память.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 20 февраля на улице Флорилор в секторе Рышкановка. Автомобиль марки Dacia Logan сбил переходившую дорогу женщину. Пострадавшую доставили в Институт скорой помощи. На сегодняшний день женщина не помнит ни своего имени, ни места проживания.

Всех, кто узнал женщину с фотографии, просят звонить по номеру 0 685 44 891.

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