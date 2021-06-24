Столичная полиция устанавливает личность женщины, которая потеряла память после ДТП

Столичная полиция устанавливает личность женщины, которая потеряла память после ДТП

Полиция просит помощи у граждан в установлении личности женщины, которая попала под колёса автомобиля, а впоследствии потеряла память. 

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 20 февраля на улице Флорилор в секторе Рышкановка. Автомобиль марки Dacia Logan сбил переходившую дорогу женщину. Пострадавшую доставили в Институт скорой помощи. На сегодняшний день женщина не помнит ни своего имени, ни места проживания.

Всех, кто узнал женщину с фотографии, просят звонить по номеру 0 685 44 891.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md