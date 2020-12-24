Арестованы 50 человек, раскрыты 3 убийства и 6 краж: результаты деятельности полиции за последние дни (ВИДЕО)

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Мобильные команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования столичной полиции с 11 по 23 декабря отреагировали на 2 517 обращений от жителей города.

В указанный период были арестованы 50 человек, раскрыты 3 убийства, 6 краж, грабёж, 12 случаев оборота наркотиков, 8 случаев хулиганства, 4 случая домашнего насилия, случай незаконного лишения свободы.

Также были задержаны 60 правонарушителей, в том числе 18 находившихся в розыске, 3 государственных должника и 17 человек, на которых были выданы ориентировки.

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