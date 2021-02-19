Столичная полиция сообщила о результатах работы с начала месяца (ВИДЕО)

Столичная полиция сообщила о результатах работы с начала месяца (ВИДЕО)

С 1 по 18 февраля правоохранители, следящие за общественным порядком на улицах столицы, отреагировали на 3 106 обращений горожан.

Так, за 3 недели мобильные бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы в ходе 50 задержаний арестовали 65 человек. Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов удалось раскрыть 12 краж, 14 преступлений, связанных с наркотиками, 10 случаев хулиганства, 4 случая бытового насилия, 1 грабёж.

Также были задержаны 17 человек, находившихся в розыске, 4 государственных должника, 2 человек, числившихся пропавшими, и 9 граждан, на которых были выданы ориентировки.

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