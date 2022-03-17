Столичная полиция разыскивает мужчину, присвоившего чужой кошелёк (ВИДЕО)

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К правоохранителям обратилась жительница столицы и сообщила о том, что забыла кошелёк в пункте обмена валют на Ботанике. Когда вернулась – портмоне на месте не было.

В кошельке были 2 банковские карты и 2 500 леев.

Полицейские изучили изображения с камер видеонаблюдения. Как оказалось, после потерпевшей в здание зашёл мужчина и забрал чужую вещь.

Всех, кто узнал на видео подозреваемого, просят сообщить информацию по телефону: 069 787 466. Конфиденциальность источников гарантируется.

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