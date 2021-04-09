Столичная полиция рассказала о результатах работы за первую неделю апреля (ВИДЕО)

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С 1 по 8 апреля правоохранители, следящие за общественным порядком на улицах столицы, отреагировали на 1 523 обращения горожан.

Так, за неделю мобильные бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы в ходе 21 задержания арестовали 30 человек. Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов удалось раскрыть 3 кражи, 8 преступлений, связанных с наркотиками, 6 случаев хулиганства, 1 случай бытового насилия.

Также были задержаны 8 человек, находившихся в розыске, 6 государственных должников, 5 граждан, на которых были выданы ориентировки, 3 числившихся в угоне автомобиля.

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