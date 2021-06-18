За 2 недели в столице были задержаны десятки правонарушителей (ВИДЕО)

За 2 недели в столице были задержаны десятки правонарушителей (ВИДЕО)

С 5 по 18 июня правоохранители, следящие за общественным порядком на улицах столицы, отреагировали на 2 766 обращений горожан.

Были арестованы 31 человек. Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов удалось раскрыть 6 краж, ограбление, 6 преступлений, связанных с наркотиками, 19 случаев хулиганства, убийство и др.

Также были задержаны 14 человек, находившихся в розыске, 11 государственных должников и 16 граждан, на которых были выданы ориентировки.

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