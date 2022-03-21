Столичная полиция проводит информационную кампанию под девизом «Остановим кражи велосипедов!»

Столичная полиция проводит информационную кампанию под девизом «Остановим кражи велосипедов!»

Примария муниципия Кишинёв и столичное Управление полиции запустили информационно-просветительскую кампанию для граждан по профилактике краж велосипедов. Кампания продлится месяц.

Как сообщил заместитель начальника столичной полиции Алексей Гросу, с начала этого года в столице было украдено 62 велосипеда.

Число краж увеличилось в три раза. В прошлом году за первые три месяца было украдено 20 велосипедов, — уточнил он.

В свою очередь, лидер сообщества “Oraşul Meu Protejat” Александр Костандогло заверил, что окажет информационную поддержку полиции в оперативном выявлении краж велосипедов, пишет moldpres.md.

Наше сообщество предоставит велосипедистам информацию о всех местах, где есть камеры, чтобы они могли парковать там свои велосипеды, зная, что таким образом транспортные средства будут защищены, — сказал он.

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