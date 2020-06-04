Столичная полиция продолжает информировать население о мерах профилактики COVID-19 (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции регулярно обходят дворы жилых домов, улицы, места отдыха, где наблюдается большой поток людей. Граждан информируют о необходимости соблюдения мер эпидемиологической осторожности, введённых властями. Аналогичные аудиосообщения транслируются из служебных автомобилей.

Также столичные полицейские следят за деятельностью экономических агентов и коммерческих рынков. Так, регулярно проверяется соблюдение администраторами, продавцами и посетителями необходимых мер по предотвращению распространения COVID-19.

Правоохранители продолжат следить за исполнением принятых властями решений. Население призывают соблюдать правила гигиены и избегать нахождения в общественных местах без экстренной необходимости.

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