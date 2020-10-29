Столичная полиция присоединилась к кампании “Носи маску правильно!” (ВИДЕО)

Столичная полиция присоединилась к кампании “Носи маску правильно!” (ВИДЕО)

Правоохранители призывают граждан не пренебрегать простым правилом, чтобы защитить себя от коронавируса и предотвратить его распространение.

Полицейские призывают граждан:

  • носить маски в общественном транспорте, торговых центрах, закрытых помещениях, где невозможно соблюдать физическое расстояние в один метр;
  • избегать многолюдных мест;
  • носить маску так, чтобы она прикрывала и нос, и рот;
  • не прикасаться к маске, носу или глазам;
  • снимать маску, касаясь только резинок, после чего помещать её в пакетик;
  • перед снятием маски дезинфицировать руки;
  • не снимать маску во время разговора с другими людьми или для других действий;
  • не позволять другим людям надевать маску, которую вы использовали.

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