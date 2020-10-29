Столичная полиция присоединилась к кампании “Носи маску правильно!” (ВИДЕО)

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Правоохранители призывают граждан не пренебрегать простым правилом, чтобы защитить себя от коронавируса и предотвратить его распространение.

Полицейские призывают граждан:

носить маски в общественном транспорте, торговых центрах, закрытых помещениях, где невозможно соблюдать физическое расстояние в один метр;

избегать многолюдных мест;

носить маску так, чтобы она прикрывала и нос, и рот;

не прикасаться к маске, носу или глазам;

снимать маску, касаясь только резинок, после чего помещать её в пакетик;

перед снятием маски дезинфицировать руки;

не снимать маску во время разговора с другими людьми или для других действий;

не позволять другим людям надевать маску, которую вы использовали.

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