Столичная полиция поймала велосипедного вора (ВИДЕО)

Столичная полиция поймала велосипедного вора (ВИДЕО)

В полицию обратился житель Рышкановки. Он сообщил о краже велосипеда. Ущерб пострадавший оценил в 2 400 леев.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, где случилась кража. Благодаря этому подозреваемого вскоре удалось опознать и задержать.

23-летний уроженец Оргеева подозревается в 35 случаях велосипедных краж, совершённых на территории Кишинёва. Молодой человек признал свою вину. Теперь ему грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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