Столичная полиция поймала грабителя благодаря записям с видеокамер

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46-летний житель столицы был задержан по обвинению в разбойном нападении.

В полицию обратился сотрудник микрокредитной компании. Мужчина сообщил, что в рабочее время в офис вошёл неизвестный и, угрожая оружием, украл 12 435 леев, которые на тот момент были в кассе.

Действия злоумышленника попали на камеры наблюдения. Подозреваемого задержали, он признал себя виновным. Пневматический пистолет, которым злоумышленник угрожал, изъят.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Согласно действующему законодательству, ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 10 лет.

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