Столичная полиция ищет подозреваемую в краже женщину (ВИДЕО)

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Женщину на видео разыскивают сотрудники инспектората полиции Центр по подозрению в краже кошелька.

15 апреля к правоохранителям обратилась 33-летняя женщина и рассказала, что в супермаркете оставила на несколько минут без присмотра портмоне с деньгами и документами. Кошелёк пропал, ущерб составил более 12 000 леев.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. За это деяние грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Всех узнавших подозреваемую на видео просят сообщить имеющуюся информацию по номеру: 068 923 117. Конфиденциальность гарантирована.

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