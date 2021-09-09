Столичная полиция ищет мужчину, укравшего крупную сумму денег (ВИДЕО)

0

Подозреваемый разыскивается инспекторатом полиции Рышкановки.

Мужчина проник в офис компании, расположенный на столичной улице Дойна, и украл из женской сумки 24 000 леев. По словам пострадавшей, она на несколько минут вышла из помещения. Когда вернулась, обнаружила пропажу.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит штраф, общественные работы или до 4 лет тюрьмы. Граждан, которые обладают какой-либо информацией по этому поводу, просят сообщить об этом по телефонам: 069 695 447, 069 223 906.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.