Столичная полиция арестовала объявленного в розыск мужчину

0

В Кишинёве был задержан 25-летний мужчина, приговорённый к 5 годам лишения свободы и объявленный в розыск.

В 2018 году гражданин напал на двух человек и травмировал их. В связи с этим он был объявлен в розыск сотрудниками инспектората Страшен. В 2020 году его осудили за хулиганство и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, однако всё это время от скрывался от правосудия.

Накануне мужчину задержали. Его привлекут к ответственности за содеянное.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.