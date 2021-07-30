Столичная полиция арестовала объявленного в розыск мужчину

Столичная полиция арестовала объявленного в розыск мужчину

В Кишинёве был задержан 25-летний мужчина, приговорённый к 5 годам лишения свободы и объявленный в розыск.

В 2018 году гражданин напал на двух человек и травмировал их. В связи с этим он был объявлен в розыск сотрудниками инспектората Страшен. В 2020 году его осудили за хулиганство и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, однако всё это время от скрывался от правосудия.

Накануне мужчину задержали. Его привлекут к ответственности за содеянное.

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