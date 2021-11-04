Столичная молодёжь создаст ролик-презентацию Кишинёва для конкурса «Молодёжная столица Европы-2024»

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Молодые люди из Муниципального молодёжного центра Кишинёва совместно с Главным управлением образования, молодёжи и спорта снимут видеоролик, который представит молдавскую столицу.

Чтобы произвести впечатление на жюри в Брюсселе, ребята посетят самые интересные места города. С этой целью молодые люди украсили троллейбус логотипом «Кишинёв – Молодёжная столица Европы-2024».

Цель видеоролика – показать участие молодёжи Кишинёва в процессе составления досье и презентации самых красивых мест столицы. Мнение молодёжи и её вовлечённость в социокультурную и экономическую жизнь столицы имеют очень большое значение, – отметил генеральный примар Ион Чебан.

Кишинёв вышел в финал конкурса «Молодёжная столица Европы-2024» вместе с 3 другими городами – Львов, Веспрем и Гент.

Отметим, что столичная примария в настоящее время разрабатывает Стратегию развития молодёжного сектора. Это важный документ, который отражает видение города на развитие молодёжного сектора и реализацию приоритетных принципов и направлений. Стратегия разрабатывается в соответствии с основными приоритетами и программами на международном, национальном и местном уровнях.

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