Столичная КЧС утвердила меры по снижению потребления электроэнергии

Столичная КЧС утвердила меры по снижению потребления электроэнергии

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв утвердила ряд мер по снижению потребления электроэнергии.

Согласно принятому решению, руководители муниципальных подразделений, учреждений и предприятий разработают планы по оптимизации потребления электроэнергии, особенно в часы пик, с 7.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, которые, однако, не должны повлиять на безопасность и деятельность сотрудников или работу основных служб, передаёт moldpres.md.

При этом уличное освещение в городе будет отключаться на час раньше утром (в 6.00) и включаться на час позже вечером (в 20.00).

Как отметили городские власти, в зависимости от особых обстоятельств и условий уличное освещение будет отключаться в ночное время и/или в выходные дни.

Решение муниципальных властей принято на основании распоряжения Национальной комиссии по ЧС о рационализации потребления энергоресурсов.

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