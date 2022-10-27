Столичная КЧС утвердила меры по снижению потребления электроэнергии

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв утвердила ряд мер по снижению потребления электроэнергии.

Согласно принятому решению, руководители муниципальных подразделений, учреждений и предприятий разработают планы по оптимизации потребления электроэнергии, особенно в часы пик, с 7.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, которые, однако, не должны повлиять на безопасность и деятельность сотрудников или работу основных служб, передаёт moldpres.md.

При этом уличное освещение в городе будет отключаться на час раньше утром (в 6.00) и включаться на час позже вечером (в 20.00).

Как отметили городские власти, в зависимости от особых обстоятельств и условий уличное освещение будет отключаться в ночное время и/или в выходные дни.

Решение муниципальных властей принято на основании распоряжения Национальной комиссии по ЧС о рационализации потребления энергоресурсов.

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