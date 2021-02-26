Столичная футбольная команда “Дачия-Буюканы” завоевала титул “Открытие года”

0

Самая юная футбольная команда спортивного клуба “Дачия-Буюканы” вышла в высший эшелон молдавского футбола, блестяще пройдя все спортивные уровни – дивизию “B” и дивизию “A”.

По словам генерального примара Иона Чебана, социальная деятельность, направленная на возрождение интереса молодёжи к спорту и оказание необходимой поддержки талантливым ребятам является приоритетом для примарии Кишинёва.

С этой целью в июне 2020 года было заключено соглашение о сотрудничестве между столичной примарией и Общественной ассоциацией “Детско-юношеский спортивный клуб Буюканы”. Соглашение предусматривает поддержку участия команд “Дачия-Буюканы” в национальных и международных соревнованиях.

Более 40 детей/подростков из социально уязвимых семей бесплатно обеспечиваются спортивным инвентарём для игры, а также имеют возможность участвовать в различных соревнованиях и специализированных тренировках. Дети учатся дисциплине и организованности, общаются и работают в команде. Мы хотим, чтобы у каждого ребёнка была здоровая среда, и им есть чему поучиться, – подчеркнул Чебан.

На форму игроков старшей команды “Дачия-Буюканы” нанесён логотип столицы. Также информационные материалы и баннеры с логотипом “Примария Кишинёва” размещены по периметру футбольных полей в столице.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.