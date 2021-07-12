Столичная чрезвычайная комиссия общественного здоровья оценит ситуацию с COVID-19

Столичная чрезвычайная комиссия общественного здоровья оценит ситуацию с COVID-19

Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинёва на этой неделе соберётся на заседание, на котором обсудит текущий уровень COVID-опасности.

Созыва комиссии потребовал сегодня на онлайн-заседании глав муниципальных служб генпримар Ион Чебан, пишет moldpres.md. Членам комиссии предстоит оценить степень заболеваемости COVID-19 и решить, надо ли ослабить меры по предотвращению заражения коронавирусом.

Я прошу созвать на этой неделе заседание комиссии, чтобы определить, ослабить или нет меры по предупреждению COVID-19. В этом смысле полная неопределённость, нужна ясность, – подчеркнул градоначальник.

В настоящее время в столице действует “жёлтый” код опасности в области общественного здоровья.

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