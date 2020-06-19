Столичная больница №1 с сегодняшнего дня носит имя академика Георгия Палади

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С сегодняшнего дня Муниципальная клиническая больница №1 официально будет носить имя известного акушера-гинеколога, профессора, доктора хабилитат медицинских наук Георгия Палади.

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вручил Георгию Палади табличку с его именем, которая будет висеть у входа в медучреждение, отметив при этом, что академик является ценным ученым, который остается примером для будущих поколений врачей.

– За прошедшие годы он проявил себя настоящим профессионалом как в исследовательской, так и в педагогической сферах. Даже в свои 91 год профессор продолжает оставаться верным своей профессии. Для меня большая честь знакомство с личностями, которые вершат историю, – сказал Ион Чебан.

Он поблагодарил академика за его вклад в медицинскую сферу и пожелал ему долгих лет жизни, здоровья и душевного равновесия рядом с близкими людьми.

Напомним, что инициативу генпримара Кишинева о присвоении имени Георгия Палади клинической больнице №1 на прошлой неделе одобрил Муниципальный совет Кишинева.

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