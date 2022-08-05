Столица готовится к Europe Triathlon Junior Cup: обустраивается пляж в парке «Ла Извор»

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Примария Кишинёва совместно со спортивным клубом Sporter и Национальной федерацией триатлона Республики Молдова проводит работы по модернизации зоны отдыха в парке «Ла Извор».

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. По его словам, столица находится в процессе подготовки к спортивному мероприятию Europe Triathlon Junior Cup Chisinau, которое впервые будет организовано в Республике Молдова. В соревновании примут участие более 100 спортсменов-юниоров из 11 стран.

В настоящее время ведётся обустройство пляжа в парке «Ла Извор», для чего потребовалось около 60 тонн песка, – отметил Чебан.

Мероприятие состоится в воскресенье, 7 августа, в парке «Ла Извор», а пресс-конференция по этому случаю пройдёт сегодня, 5 августа, в 17:00 часов. Завтра во второй половине дня начнётся регистрация участников и пройдут первые тренировки.

Программа соревнований 7 августа:

07:00 – Старт девочек, категория юниоры.

09:00 – Старт мальчиков, категория юниоры.

11:30 – Старт детей.

13:00 – Старт смешанной эстафеты, юниоры.

Церемония награждения будет проводиться после каждого старта в указанных категориях.

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