Столичная примария выделила 4 млн леев на компенсации за потреблённое в ноябре отопление

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, напомнив, что помощь составляет 40% от суммы в счёте.

Он также заметил, что нынешней зимой затраты на предоставление компенсаций значительно возрастут, так как цена на газ за последние полтора года выросла почти в семь раз.

– Абсолютно все, кто подал заявку на компенсацию и имеет на неё право, получат помощь в размере 40% от суммы в счёте. В этом сезоне количество получателей увеличилось – около 26 тысяч семей против 21 тысячи зарегистрированных в предыдущем сезоне, – уточнил Чебан.

Получателями являются социально уязвимые семьи из муниципия Кишинёв, в которых ежемесячный доход на одного человека составляет менее 3000 леев. Помощь могут получить и молодые семьи, чей ежемесячный доход на человека не превышает 5000 леев.

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