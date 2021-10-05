Стояногло задержан на 72 часа

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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло был задержан на 72 часа. Об этом сообщил занимающийся его делом прокурор Виктор Фуртунэ.

Стояногло вывели из здания ГП офицеры СИБ и усадили в машину. Этому предшествовали обыски на его рабочем месте. Стояногло не дали провести запланированный на 18.00 брифинг для прессы, на котором он намеревался ответить на предъявленные ему обвинения.

Ранее мы писали, что на следующий день после разоблачительных заявлений в адрес власти руководство страны сфабриковало против Александра Стояногло уголовное дело.

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