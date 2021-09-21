Стояногло требует проверить законность указа Санду

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Генеральный прокурор Александр Стояногло обратился сегодня в КС с требованием проверить законность указа Майи Санду от 6 сентября об исключении Думитру Пулбере из состава Высшего совета прокуроров. Об этом говорится в сообщении для прессы ГП.

Стояногло также просит судей высказаться по поводу внесённых парламентом 24 августа поправок в Закон “О прокуратуре”, которые позволяют освобождать от должности членов ВСП, достигших 65 лет.

6 сентября Майя Санду подписала указ об исключении Думитру Пулбере из ВСП. В декрете президент ссылается на поправки в закон, предусматривающие прекращение срока полномочий члена совета по достижении 65-летнего возраста.

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